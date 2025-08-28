Slušaj vest

Imamo prvo veliko iznenađenje na Eurobasketu 2025 - selekcija Gruzije, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, šokirala je aktuelnog šampiona Starog kontinenta, Španiju.

Konačan rezultat bio je 83:69 a Gruzija je dominirala tokom čitavog susreta i zasluženo je slavila.

Španija - Gruzija Eurobasket 2025 Foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

Gruzija je vodila od prvog minuta, te je uvodnu četvrtinu rešila u svoju korist rezultatom 20:17. Španci se nisu predavali i na poluvremenu su prišli na minus dva, bilo je 37:35.

Kada su mnogi očekivali da će Španija ubrzati ritam i opravdati ulogu favorita, Džikićeva Gruzija nastavila je sa sjajnom igrom i treću deonicu dobila je sa 20:14, te je pred četvrtu četvrtinu imala osam poena prednosti (57:49).

Nisu stali reprezentativci Gruzije, dodavali su gas do kraja meča, te su na kraju stigli do ubedljivih 83:69.

Najbolji u timu Aleksandra Džikića bio je Sandro Mamukelašvili sa 19 poena, a pratili su ga Bitadze (15) i Šengelija (13).
Kod Španaca se istakao Huančo Hernangomez sa 13 poena, dok je Aldama dao poen manje.

