Slušaj vest

Estonski mediji puni su hvale na račun košarkaša Srbije dan posle međusobne utakmice.

Srbija je u prvom kolu grupe A slavila rezultatom 98:64, a Estonci ne prestaju sa hvalospevima.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Portal "Delfi sport" analizirao je utakmicu.

“Protiv svakog drugog tima ovakav rezultat bi bio katastrofa, ali Srbija je bila u toliko dobroj formi tokom letnjih priprema da su kladionice i predvidele 30 poena razlike u njenu korist. Na kraju je bilo 34, što znači da je Estonija izgubila onoliko koliko se i očekivalo.

Ne možemo da odbacimo to da je Srbija najbolji košarkaški tim na planeti. Prošle godine je na Olimpijskim igrama tesno izgubila od SAD (91:95), ali ove godine izgleda da je taj tim još napredovao i još je bolji.

Srbi prenose loptu još brže. Nikola Jović je očigledno napredovao. Tristan Vukčević je takođe postao još bolji otkad je u NBA ligi. Svi igrači su očigledno na istom nivou u odbrani. Nikola Jokić je još uvek Nikola Jokić. Svi u srpskoj reprezentaciji imaju jasne uloge, svi su na istom, zajedničkom cilju. Da li bi Srbija zadala danas udarac Sjedinjenim Američkim Državama? Ne možemo da odbacimo to”, navodi Delfi Sport.