Estonski mediji puni su hvale na račun košarkaša Srbije dan posle međusobne utakmice.

Srbija je u prvom kolu grupe A slavila rezultatom 98:64, a Estonci ne prestaju sa hvalospevima.

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025

 Portal "Delfi sport" analizirao je utakmicu.

“Protiv svakog drugog tima ovakav rezultat bi bio katastrofa, ali Srbija je bila u toliko dobroj formi tokom letnjih priprema da su kladionice i predvidele 30 poena razlike u njenu korist. Na kraju je bilo 34, što znači da je Estonija izgubila onoliko koliko se i očekivalo.

Ne možemo da odbacimo to da je Srbija najbolji košarkaški tim na planeti. Prošle godine je na Olimpijskim igrama tesno izgubila od SAD (91:95), ali ove godine izgleda da je taj tim još napredovao i još je bolji.

Srbi prenose loptu još brže. Nikola Jović je očigledno napredovao. Tristan Vukčević je takođe postao još bolji otkad je u NBA ligi. Svi igrači su očigledno na istom nivou u odbrani. Nikola Jokić je još uvek Nikola Jokić. Svi u srpskoj reprezentaciji imaju jasne uloge, svi su na istom, zajedničkom cilju. Da li bi Srbija zadala danas udarac Sjedinjenim Američkim Državama? Ne možemo da odbacimo to”, navodi Delfi Sport.

Eurobasket 2025, Srbija - Estonija
Eurobasket 2025, Košarkaška reprezentacija Srbije
Eurobasket 2025, Srbija - Estonija
Košarkaška reprezentacija Srbije Nikola Jokić
Srbija.jpg
Nikola Jokić, Košarkaška reprezentacija Srbije
Aleksa Avramović, Eurobasket 2025
Nikola Jokić, Eurobasket 2025

Gudurić, Dobrić, Jović i Avramović šetaju kamuflirani u Rigi Izvor: Kurir sport