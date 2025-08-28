Slušaj vest

Selekcija Gruzije, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, šokirala je aktuelnog šampiona Starog kontinenta, Španiju.

Konačan rezultat bio je 83:69 a Gruzija je dominirala tokom čitavog susreta i zasluženo je slavila.

Španija je na Evrobasket došla kao branilac titule osvojene pre tri godine, ali sudeći po onome što smo videli danas na njihovoj premijeri, ovaj podmlađeni tim koji danas vodi Serđo Skariolo daleko je od evropskog vrha.

Španski mediji su blago rečeno frustrirani izdanjem nacionalnog tima

''Bezdušna Španija'', poručuje ''As'' u naslovu svog teksta.

''Reprezentacija je pružila tužnu igru na startu Evrobasketa, sa malo igre i nedostatkom DNK koji ju je oduvek karakterisao. Turnir je teško počeo.Gruzija je razbila, 83-69, Španiju bez igre i bez duše, sa klupom koja je patila u tišini 40 minuta na terenu dvorane ''Spiros Kiprijanu'', dok su njihovi protivnici živeli kao da je to najvažniji dan u njihovim životima'', piše ''As''.

1/6 Vidi galeriju Španija - Gruzija Eurobasket 2025 Foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

''Mundo Deportivo'' ističe da je Španija imala ''užasnu premijeru''.

''Loši rezultati na pripremama (jedna pobeda i pet poraza) bili su dobar pokazatelj kako se Španija približava ovom Evrobasketu, a to je demonstrirano na premijeri ekipe Serđa Skariola na ovom takmičenju. Reprezentacija je otvorila turnir ubedljivim porazom od Gruzije rezultatom 83-69 nakon utakmice u kojoj su njihovi protivnici konstantno vodili, na kraju plaćajući cenu za inferiornost u skokovima (29 prema 46 Gruzije) i loše šutiranje za tri poena, 22% nakon realizacije 7 od 32 pokušaja. Španija sada praktično mora da pobedi Bosnu i Hercegovinu u subotu (20:30) kako bi zadržala kontrolu nad svojom borbom za jednu od prve četiri pozicije u grupi'', piše ''Mundo Deportivo''.

I ''Marka'' naglašava da je Španija odigrala ''užasnu utakmicu''.

''Užasan start je zakomplikovao put Španije na Evrobasketu. Ako su prve tri utakmice izgledale odlučujuće, turnir nije mogao početi gore. Reprezentacija je izgubila od žilave Gruzije (83-69), i odjednom će sve biti finale. Stići do osmine finala, minimum je potreban, a zatim tražiti dobar žreb, nešto što sada više ne deluje kao prioritet. Prvi korak će biti prolazak grupe'', navodi ''Marka'' i dodaje da je Španija ranije imala nekog igrača koji je umeo da ''probudi vojsku'', ali danas to nije bio slučaj.