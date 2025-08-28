Zanimljivo je da je Gruzija gubila sve pripremne utakmice. Većim delom zato što je imala dosta zdravstvenih problema. Kapiten Tornike Šengelija je bio pod znakom pitanja zbog srčanih aritmija koje su mu dijagnostifikovane, baš kao i Aleksandar Mamukelašvili, koji je bio najefikasniji na meču.

"Imali smo samo jedan trening u kompletnom sastavu pred turnir, ovo nije moja zasluga. Momci su odigrali odlično. Ovo je samo jedna pobeda, bolje je pobediti nego izgubiti ali treba da ostanemo fokusirani na naše ciljeve. Želeo bih da se zahvalim i našem medicinskom timu, stvarno čine čuda i moram da ih spomenem” Dvojici momaka sam poverio zadatak da drže Šengeliju na klupi, on je prosto takav. Nisam očekivao da odigra 20 minuta, moj posao je da mu to ne dozvolim, iako će se možda naljutiti na mene. Pokazao je da ima… da ne psujem sad. Ili ih imaš ili ih nemaš, a moji momci ih definitivno imaju”, rekao je Aleksandar Džikić.