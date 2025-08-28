SRPSKI TRENER HEROJ GRUZIJE! Šengelija: Džikić je prošao kroz puno...
Aleksandar Džikić je sa reprezentacijom Gruzije priredio prvu megasenzaciju na Evropskom prvenstvu u košarci.
Gruzija je savladala aktuelnog šampiona, ekipu Španije 83:69, u prvom kolu grupe C na Kipru .
Zanimljivo je da je Gruzija gubila sve pripremne utakmice. Većim delom zato što je imala dosta zdravstvenih problema. Kapiten Tornike Šengelija je bio pod znakom pitanja zbog srčanih aritmija koje su mu dijagnostifikovane, baš kao i Aleksandar Mamukelašvili, koji je bio najefikasniji na meču.
"Imali smo samo jedan trening u kompletnom sastavu pred turnir, ovo nije moja zasluga. Momci su odigrali odlično. Ovo je samo jedna pobeda, bolje je pobediti nego izgubiti ali treba da ostanemo fokusirani na naše ciljeve. Želeo bih da se zahvalim i našem medicinskom timu, stvarno čine čuda i moram da ih spomenem” Dvojici momaka sam poverio zadatak da drže Šengeliju na klupi, on je prosto takav. Nisam očekivao da odigra 20 minuta, moj posao je da mu to ne dozvolim, iako će se možda naljutiti na mene. Pokazao je da ima… da ne psujem sad. Ili ih imaš ili ih nemaš, a moji momci ih definitivno imaju”, rekao je Aleksandar Džikić.
Kapiten Šengelija bio je prezadovoljan nastupom svog tima, a posebno je istakao Džikića.
"Trener Džikić prošao je kroz mnogo sr*nja, da se ne bavi ovim poslom bio bi sjajan psiholog. Samo da napomenemo, Sandro Mamukelašvili takođe je bio na 50/50. Mučio ga je skočni zglob, ali odlučio je da odigra utakmicu".