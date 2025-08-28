Slušaj vest

Selekcija Gruzije, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, šokirala je aktuelnog šampiona Starog kontinenta, Španiju.

Serđo Skariolo legendarni španski trener nije tražio alibi za poraz, već je odmah na konferenciji za medije čestitao Aleksandru Džikiću i istakao da je Gruzija bila bolja.

"Pre svega, čestitam Gruziji i treneru Džikiću. Veoma su iskusan tim, sa igračima na najvišem nivou, imaju NBA košarkaše i mnogo kvaliteta. Potpuno zaslužena pobeda. Moja je greška što nisam uspeo da iz ovog tima izvučem više. Oni su bili fizički dominantniji, imali su 15 skokova više, a nama je falilo discipline. Za mnoge moje igrače ovo je bio prvi susret na ovom nivou. Možemo bolje, definitivno možemo bolje, pokušavali smo da se vratimo, ali oni su kontrolisali rezultat tokom celog meča"rekao je Skariolo.

Španija - Gruzija Eurobasket 2025

Na pitanja novinara odgovorio je i Huančo Ernangomes, koji je takođe bio samokritičan.

"Svaki turnir i prva utakmica su teški. Nismo bili spremni, oni su zaslužili pobedu, igrali su bolje i bili fizički jači. Pokušaćemo da se podignemo, turnir je dug, ali večeras nismo bili ni blizu, igrali smo jako loše", priznao je španski reprezentativac.