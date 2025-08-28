Slušaj vest

Bosanci na savršen način započeli Eurobasket pobedom od +27, ovako slab tim nije viđen u istoriji EP

Evropsko prvenstvo u košarci započeto je i za selekciju Bosne i Hercegovine, koja je porazila slabašni Kipar u Limasolu sa ubedljivih 91:64 i tako na najbolji mogući način krenula u pohod ka osmini finala u nimalo lakoj grupi C.

Da će verovatno najgora selekcija u istoriji Eurobasketa pretrpeti debakl mogli smo da pretpostavimo na početku meča kada je gost poveo 13:2. Kipar je uspeo da se približi na 16:13 u finišu prvog kvartala, ali je to bilo sve što smo od njih videli.ž

Do poluvremena je rezutlat iznosio 47:26 za BiH, naši susedi su se kockali u trećoj deonici, koju su završili sa vođstvom 58:49, ali je u poslednjem periodu meča sve došlo "na svoje".

BiH ovo prvenstvo igra bez povređenog Džannaa Muse, a Jusuf Nurkić je kao prva zvezda tima meč završio sa 18 poena i šest skokova. Po 10 poena ubacili su Amar Alibegović, Amar Gegić i Adin Vrabac. Konstantinos Simicis je meč za Kipar završio sa 22 poena i šest skokova.

