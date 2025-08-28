Slušaj vest

Grčka je vodila tokom celog meča i lakše nego što se očekivalo savladala velikog rivala.

Već nakon prve deoinice bilo je +10 , 22:12 za Grčku. Italija je zaigrala bolje u nastavku, došla do - 4 na poluvremenu 36:32.

Ali to je bilo sve od Azura, Grčka je dodala gas u u drugom poluvremenu i rešila pitanje pobednika

Uspeli su Italijani velikom željom da se približe u samom finišu utakmice na svega - 5, ali Grčka je mirno privela meč kraju

Najzaslužniji za pobedu Helena bio je Janis Adetokumbo koji je postigao 31 poen i za lkoga Italijani nikako nisu imali rešenja na ovom meču.

Kod Italijana najbolji je bio Felipe Meli sa 15 poena.

U ovoj grupi koja se igra u Limasolu na Kipru prethodno je Gruzija šokirala Španiju 83:69, a Bosna i Hercegovina očekivano ubeljivo savladala domaćina sa 91:64.