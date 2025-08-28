Slušaj vest

Domaćin je tako priredio prilično iznenađenje i srušio favortizovanu Sloveniju predvođenu Luku Dončićem.

Gledali smo izjednačeno prvo poluvreme gde su se obe ekipe smenjivale u vođstvu.

Ključnu prednost Poljska je stekla početkom treće deonice kada je otišla na +13, 62:49 i više je nije ispuštala.

Najzaslužniji za pobedu Poljske bio je bivši igrac Crvene zvezde Džordan Lojd koji je upisao 32 poena. Njega je pratio bivši igrač Partizana Mateuš Ponjitka sa 23 poena.

Kod Slovenije prema očekivanju ubedljivo najbolji bio je fantastični Luka Dončić sa 34 poena.