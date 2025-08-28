Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije odradila je trening pred utakmicu drugog kola na Evropskom prvenstvu.

Foto: Kurir

Srbiju u petak očekuje duel sa Portugalijom.

Pred novinarima se pojavio Vasa Micić, koji je između ostalog pričao i o povredi.

- Dobro je, hvala Bogu, sve je u redu - obradovao je navijače iskusni košarkaš.

O Portugalu, Micić kaže.

- Kao što ste rekli, imamo svest kakva je to ekipa, vrlo jasno su stavili do znanja su stavili da se dosta stvari kreće i dešava oko glavnog igrača Kete. Ovo ostalo je sve nekako agresivno od strane spoljnih igrača, što je meni drago da vidim od ekipa koje dolaze sa manjom zvučnošću da igraju na najjačem nivou. To je ono što očekujem od sutra. Što se nas tiče, imamo svest da je svaka utakmica priprema za narednu, i baš zato što imamo mnogo dobrih igrača, da će se svako potruditi da iskoristi minutažu u svkaoj utakmici. Svesni smo koje ekipe su najkvalitetnije u grupi, svakoj pristupamo isto.

Micić se dotakao i uloge Nikole Jokića.

- Mislim da je to svako Prvenstvo od 2022. jasna slika da mi nemamo problem, hijerarhija je jasno postavljena s obzirom da imamo igrača kao što je Jokić i njegovo učešće u svemu tome i nesebičnost je nešto što nam svima daje samopouzdanje, svi smo svesni ličnih kvaliteta. Ta njegova skromnost u igri i želja da učestvuje u svakoj akciji u malim stvarima, blokovi, skokove, razigravanja, poena, svima nam daje vetar u leđa. Najvažnije je da mi zajedničkim snagama se usmerimo na odbranu, koja je generalno jedan "sejfti" u džepu za vraćanje iz teških situacija. Biće teških utakmica i tu treba da pokažemo karakter.