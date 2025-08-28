OGNJEN DOBRIĆ ISTAKAO VRLINE PORTUGALIJE, A ONDA DODAO: Nismo još pokazali maksimum, ova ekipa može još bolje
Košarkaši Srbije odradili su u Rigi praktično jedan trening da naredne dve utakmice.
Raspored nije milovao "orlove", te će tako u manje od 24 sata odigrati utakmice protiv Portugalije i Letonije.
Ipak, Ognjen Dobrić smatra da je naš tim svestan svojih kvaliteta.
- Očekivali smo pobedu protiv Estonije, znamo naše kvalitete pa se pobeda nije dovodila u pitanje. Utakmicu smo iskoristili da se spremimo za naredne utakmice. Večeras smo radili za naredna dva protivnika, pošto igramo u dva dana sa Portugalom i Letonijom. Te utakmice će biti jako teške. Portugal igra jako dobro, sa mnogo energije, sa centrom kao glavnim igračem. Opet, znamo svoje kvalitete, moramo da napredujemo iz utakmice u utakmicu. Nismo pokazali naš maksimum i mislim da ova ekipa može još mnogo bolje da odigra. Mislim da će naša igra rasti tokom takmičenja.
Dobrić je potom poentirao.
- Imamo devet utakmica koje moramo da odigramo u dve nedelje, mora minutaža da se raspoređuje, jer je mnogo naporno. Jednostavno, telo mora da bude spremno isto koliko i glava. Sve je funkcionisalo kako treba protiv Estonije, nadam se da ćemo tako nastaviti sutra pa protiv Letonije. Ima još mnogo utakmica.