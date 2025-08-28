- Očekivali smo pobedu protiv Estonije, znamo naše kvalitete pa se pobeda nije dovodila u pitanje. Utakmicu smo iskoristili da se spremimo za naredne utakmice. Večeras smo radili za naredna dva protivnika, pošto igramo u dva dana sa Portugalom i Letonijom. Te utakmice će biti jako teške. Portugal igra jako dobro, sa mnogo energije, sa centrom kao glavnim igračem. Opet, znamo svoje kvalitete, moramo da napredujemo iz utakmice u utakmicu. Nismo pokazali naš maksimum i mislim da ova ekipa može još mnogo bolje da odigra. Mislim da će naša igra rasti tokom takmičenja.