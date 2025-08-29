Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije na sjajan način je započela pohod na zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Srbija je u prvom kolu grupe A u Rigi savladala Estoniju 98:64 i tako najavala najviše domete.

Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA

 Tim Svetislava Pešića posle dana odmora u naredna dva dana ima teške duele protiv Portugala i Letonije.

Prvi na redu, večeras od 20.15 časova je meč protiv Portugala.

Utakmicu iz Rige obezbedile su dve kuće, Radio-televizija Srbije i Arena sport, koje će na svojim prvim kanalima raditi prenos.

Naravno, sve ono što se dešava na terenu, a i oko njega, možete detaljno ispratiti na stranicama našeg portala. Kurir specijalni izveštač je na licu mesta u Rigi, odakle šalje ekskluzivan materijal.

Ne propustiteEuroBasket 2025SRPSKOM DŽOKERU NEĆE BITI LAKO - OVAJ MOMAK JE NEVIĐENA ZVER! Zabeležio monstruozan dabl-dabl, pa poručio: Svi znamo ko je Nikola Jokić!
Nemijas Keta
EuroBasket 2025VASA MICIĆ PRIČAO O POVREDI I JOKIĆU: Njegove reči će oduševiti naciju
Vasa Micić, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025OGNJEN DOBRIĆ ISTAKAO VRLINE PORTUGALIJE, A ONDA DODAO: Nismo još pokazali maksimum, ova ekipa može još bolje
Ognjen Dobrić. Eurobasket 2025
EuroBasket 2025"SRBIJA JE NAJBOLJA NA SVETU, DOBILA BI I AMERIKU": Estonci puni hvale na račun Orlova
Nikola Jović, Eurobasket 2025, Srbija - Estonija
EuroBasket 2025SVI SU SE PITALI: Zašto nema dresova Srbije u prodaji na Eurobasketu? Dobili smo odgovor! Ovo baš nismo očekivali...
Košarkaška reprezentacija Srbije Nikola Jokić
EuroBasket 2025ŠTA RADE REPREZENTATIVCI SRBIJE POSLE GAŽENJA ESTONIJE?! Orlovi se "kamuflirali", ali im ni to nije pomoglo! Scena sa ulica Rige sve oduševila! (VIDEO)
Srbija.jpg

Gudurić, Dobrić, Jović i Avramović šetaju kamuflirani u Rigi Izvor: Kurir sport