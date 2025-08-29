Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije na sjajan način je započela pohod na zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Srbija je u prvom kolu grupe A u Rigi savladala Estoniju 98:64 i tako najavala najviše domete.

1/14 Vidi galeriju Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA

Tim Svetislava Pešića posle dana odmora u naredna dva dana ima teške duele protiv Portugala i Letonije.

Prvi na redu, večeras od 20.15 časova je meč protiv Portugala.

Utakmicu iz Rige obezbedile su dve kuće, Radio-televizija Srbije i Arena sport, koje će na svojim prvim kanalima raditi prenos.

Naravno, sve ono što se dešava na terenu, a i oko njega, možete detaljno ispratiti na stranicama našeg portala. Kurir specijalni izveštač je na licu mesta u Rigi, odakle šalje ekskluzivan materijal.