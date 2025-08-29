ISPLIVAO FRAPANTAN PODATAK! Stručnjaci zbog "orlova" bacili sve u totalnu nevericu! Ovako nešto se nikada u istoriji Eurobasketa nije desilo!
Košarkaši Srbije ostavili su ubedljivo najbolji utisak posle prvog kola Eurobasketa.
"Orlovi" su demolirali Estoniju sa 98:64 i poslali su moćnu poruku ostatku Evrope, te istakli jasnu kandidaturu za zlatnu medalju.
Četa Svetislava Pešića odigrala je maestralno i ako se zadrži ovakav nivo - teško da će iko moći da im parira. Tako misle i kladionice, te su bukmejkeri ažurirali kvote za osvajanje Eurobasketa i uradili nešto što nikada u istoriji nisu!
Naime, posle prvog kola, kvota na Srbiju je pala na 1,90 i jasno je koliki su "orlovi" favoriti. Iza nas su Nemačka sa kvotom osam, pa Francuska sa kvotom devet i Grčka sa kvotom 12!
Zatim slede Turska (17), Litvanija (21) i Italija (26).
Dakle, Srbija je apsolutni favorit i u istoriji Eurobasketa nije se desilo da kvota da će neka reprezentacija osvojiti takmičenje bude 1,90. I to posle prvog kola! Često su čak kvote za sam finalni meč bile izjednačene i oba tima su imala slične šanse da dobiju finale, kao sada Srbija da osvoji završni turnir.
Ovo možemo uporediti sa kvotom na Amerikance pred Olimpijske igre ili Svetsko prvenstvo i to kada oni na takmičenje pošalju "drim tim".
