Košarkaši Srbije ostavili su ubedljivo najbolji utisak posle prvog kola Eurobasketa.

"Orlovi" su demolirali Estoniju sa 98:64 i poslali su moćnu poruku ostatku Evrope, te istakli jasnu kandidaturu za zlatnu medalju.

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Četa Svetislava Pešića odigrala je maestralno i ako se zadrži ovakav nivo - teško da će iko moći da im parira. Tako misle i kladionice, te su bukmejkeri ažurirali kvote za osvajanje Eurobasketa i uradili nešto što nikada u istoriji nisu!

Naime, posle prvog kola, kvota na Srbiju je pala na 1,90 i jasno je koliki su "orlovi" favoriti. Iza nas su Nemačka sa kvotom osam, pa Francuska sa kvotom devet i Grčka sa kvotom 12!

Zatim slede Turska (17), Litvanija (21) i Italija (26).

Eurobasket kvote.jpg
Foto: Printscreen

Dakle, Srbija je apsolutni favorit i u istoriji Eurobasketa nije se desilo da kvota da će neka reprezentacija osvojiti takmičenje bude 1,90. I to posle prvog kola! Često su čak kvote za sam finalni meč bile izjednačene i oba tima su imala slične šanse da dobiju finale, kao sada Srbija da osvoji završni turnir.

Ovo možemo uporediti sa kvotom na Amerikance pred Olimpijske igre ili Svetsko prvenstvo i to kada oni na takmičenje pošalju "drim tim".

Šta vi mislite, da li će Srbija osvojiti Eurobasket? Pišite nam u komentarima...

