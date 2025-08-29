Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Slovenije doživela je neuspeh na startu Eurobasketa

Ni spektakularna partija prve zvezde tima Luke Dončića nije pomogla Slovencima da izbegnu poraz protiv raspoložene Poljske - 105:95.

Superstar Lejkersa imao je impresivne brojke na ovom meču. Ubacio je 34 poena i zabeležio četiri skoka, devet asistencija i pet osvojenih lopti. Tako je postao prvi igrač u istoriji Eurobasketa ksa 30+ koševa, 5+ asistencija i 5+ osvojenih lopti od kada se beleži napredna statistika, potvrdila je FIBA.

1/6 Vidi galeriju Dončić na Eurobasketu Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zanimljivo, Luka je na ovom meču uradio i nešto što nije viđeno u poslednje dve decenije na Eurobasketu.

Verovali ili ne izveo je čak 18 slobodnih bacanja na meču - 17/18. Toliki broj penala niko nije izveo na jednom meču Evropskog prvenstva poslednjih 20 godina.

Proslavljeni Španac Huan Karlos Navaro je izveo 18 slobodnih bacanja pre tačno 20 godina na utakmici protiv Hrvatske.

Slovenija naredni meč igra protiv Francuske u subotu od 17 časova.

Kurir sport