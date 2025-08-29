Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Nikola Jokić ima najveću moguću podršku na Eurobasketu! Pored brata koji je sa tribina pratio prvi meč, tu je bila i njegova supruga Natalija sa naslednicima – ćerkom Ognjenom i sinom Ignjatom.

Oni su bodrili reprezentaciju Srbije od prvog do poslednjeg minuta. A, jedan detalj koji je nastao dok je Jokić izlazio na teren bio je više nego zanimljiv i emotivan.

Nikola Jokić gleda Nataliju Jokić Foto: Kurir Sport

Nikola je pogledom na ka tribinama tražio svoje najbliže. Natalija je uočila da je suprug gleda i to je izmamilo osmeh od uva do uva.

Pogledajte tu prelepu scenu:

Srbija će imati veliku podršku navijača kako bude odmicalo takmičenje. U završnim borbama “orlove” će pratiti čak i više od 2.000 pristalaca! Veliki broj našig navijača je kupio ulaznice za nokaut fazu, što će uz one koji su tu tokom čitavog prvenstva predstavljati sjajnu podršku sa tribina

Naša reprezentacija već večeras igra meč drugo kola protiv Portugala. Utakmica počinje u 20.15 po srpskom vremenu.

djokovic-jokic.jpg

Vasa Micić i Ognjen Dobrić Izvor: Kurir