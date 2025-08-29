Svi događaji
14:34

Kraj druge četvrtine

Uspela je Turska da se vrati i preokrene, te na poluvreme odlazi uz prednost od 45:37. Najbolji u timu Ergina Atamana trenutno je Sengun sa 12 poena.

14:12

Kraj prve četvrtine

Turska je krenula katastrofalno, te su Česi dobili prvu deonicu sa 28:21.

Košarkaška reprezentacija Turske Foto: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

13:37

Počeo je meč!

Počeo je meč drugog kola grupe A između Turske i Češke.

11:26

Turci žele novu pobedu

Turska je na startu turnira jasno stavila do znanja da sa najvećim mogućim ambicijama stigla na Eurobasket.
Tim trenera Ergina Atamana demolirao je domaćina Letoniju u prvom kolu 73:93 najavio žestoku borbu sa Srbijom za prvo mesto u grupi A.

S druge strane, Češka je razočarala na otvaranju Eurobasketa, pošto je prilično neočekivano doživela poraz od selekcije Portugala.

Sve sem ubedljive pobede Turske, bilo bi ravno iznenađenju.