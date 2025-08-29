TURSKA - ČEŠKA: Atamanov tim krenuo katastrofalno, pa se probudio! Turci vode na poluvremenu!
Košarkaši Turske i Češke od 13.45 igraju u Rigi meč drugog kola u okviru grupe A na Eurobasketu.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle meča možete pratiti putem lajv-bloga na našem portalu.
Turska - Češka 21:28
Kraj druge četvrtine
Uspela je Turska da se vrati i preokrene, te na poluvreme odlazi uz prednost od 45:37. Najbolji u timu Ergina Atamana trenutno je Sengun sa 12 poena.
Kraj prve četvrtine
Turska je krenula katastrofalno, te su Česi dobili prvu deonicu sa 28:21.
Turci žele novu pobedu
Turska je na startu turnira jasno stavila do znanja da sa najvećim mogućim ambicijama stigla na Eurobasket.
Tim trenera Ergina Atamana demolirao je domaćina Letoniju u prvom kolu 73:93 najavio žestoku borbu sa Srbijom za prvo mesto u grupi A.
S druge strane, Češka je razočarala na otvaranju Eurobasketa, pošto je prilično neočekivano doživela poraz od selekcije Portugala.
Sve sem ubedljive pobede Turske, bilo bi ravno iznenađenju.