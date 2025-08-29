Slušaj vest

Nakon pobede nad Crnom Gorom na otvaranju turnira, Nemci su u drugom kolu deklasirali selekciju Švedske rezltatom 105:80. Bio je to drugi meč na kom je aktuelni šampon sveta postigao više od sto poena na meču.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je kapiten Denis Šruder, koji je meč završio sa 23 postignuta poena i sedam asistencija.

Pratio ga je as Orlanda Franc Vagner sa 21 poenom, a dvocifren učinak imali su i Maodo Lo 13 i Daniel Tajs koji je meč završio sa 11 poena.

Najefikasniji u poraženom timu bio je Melvin Pancar sa 18 postignutih poena.

Isak Bonga, koji je u prvom meču protiv Crne Gore zbog povrede ranije napustio teren, proveo je nešto više od 20 minuta na terenu i upisao je devet poena.

