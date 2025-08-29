Slušaj vest

Ovo je druga pobeda za Litvance, koji su se tako plasirali u nokaut fazu, dok je Crna Gore posle Nemačke, doživela još jedan ubedljiv poraz na Evrobasketu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Rokas Jokubaitis koji je upisao dabl-dabl učinak sa 21. poenom i 12 asistencija i uz 2/2 šut za tri poen. Jonas Valančunas je imao 19 poena uz tri ubačene trojke iz četiri pokušaja. Dvocifren je bio i Arnas Velička sa deset poena.

Kod Crne Gore očekivano najbolji je bio Nikola Vučević sa 20 poena i deset skokova.

U narednom meču Crna Gore će imati još jedan težak zadatak, jer će se sastati sa domaćinom grupe reprezentacijom Finske, dok će Litvanija igrati derbi kola sa Nemačkom.