Selekcija Turske savladala je Češku u drugom kolu grupe "A " na Eurobasketu sa 92:78 (21:28, 24:10, 27:25, 20:16).

Posle Letonije, rival Srbije na Eurobasketu pobedio je i desetkovanu Češku, pa je Ergin Ataman kao po običaju ponovo poleteo.

Košarkaška reprezentacija Turske Foto: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

Smatra da bi sa Panatinaikosom i Šengunom pobedio Hjuston Roketse...

- Video sam danas da su mnogi na društvenim medijima, kako u Sjedinjenim Državama tako i u Evropi, pisali o mojoj izjavi o razlici između Evrolige i NBA. Sada ću da nastavim i reći da ako mi date Alperena Šenguna u Panatinaikos, 100 posto ćemo pobediti Hjuston Roketse - rekao je Ataman. 

