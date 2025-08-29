Selektor Turske Ergin Ataman nerealan kao po običaju!
neverovatno
NADOBUDNI ATAMAN ŠOKIRAO SVE: Rival Srbije na Eurobasketu ponovo priča "svašta"!
Slušaj vest
Selekcija Turske savladala je Češku u drugom kolu grupe "A " na Eurobasketu sa 92:78 (21:28, 24:10, 27:25, 20:16).
Posle Letonije, rival Srbije na Eurobasketu pobedio je i desetkovanu Češku, pa je Ergin Ataman kao po običaju ponovo poleteo.
Košarkaška reprezentacija Turske Foto: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Smatra da bi sa Panatinaikosom i Šengunom pobedio Hjuston Roketse...
- Video sam danas da su mnogi na društvenim medijima, kako u Sjedinjenim Državama tako i u Evropi, pisali o mojoj izjavi o razlici između Evrolige i NBA. Sada ću da nastavim i reći da ako mi date Alperena Šenguna u Panatinaikos, 100 posto ćemo pobediti Hjuston Roketse - rekao je Ataman.
BONUS VIDEO:
Reaguj
1