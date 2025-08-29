Posle Letonije, rival Srbije na Eurobasketu pobedio je i desetkovanu Češku, pa je Ergin Ataman kao po običaju ponovo poleteo.

- Video sam danas da su mnogi na društvenim medijima, kako u Sjedinjenim Državama tako i u Evropi, pisali o mojoj izjavi o razlici između Evrolige i NBA. Sada ću da nastavim i reći da ako mi date Alperena Šenguna u Panatinaikos, 100 posto ćemo pobediti Hjuston Roketse - rekao je Ataman.