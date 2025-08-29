Uoči meča, Srbi su se okupili u centru grada, gde su se zagrevali za večerašnji meč
EuroBasket 2025
KORTEO NAVIJAČA SRBIJE U RIGI: Orlovi će imati veliku podršku na meču protiv Portugala
Košarkaši Srbije od 20.15 igraju drugi meč na Evropskom prvenstvu, a rival je selekcija Portugala.
Kao i na utakmici protiv Estonije, Srbija će imati veliku podršku sa tribina "Arene" u Rigi.
Uoči meča, Srbi su se okupili u centru grada, gde su se zagrevali za večerašnji meč.
Na nešto više od 60 minuta uoči početka meča, korteo sa navijačima Srbije krenuo je ka hali.
