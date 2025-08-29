Slušaj vest

Košarkaši Srbije od 20.15 igraju drugi meč na Evropskom prvenstvu, a rival je selekcija Portugala.

Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

 Kao i na utakmici protiv Estonije, Srbija će imati veliku podršku sa tribina "Arene" u Rigi.

Uoči meča, Srbi su se okupili u centru grada, gde su se zagrevali za večerašnji meč.

Korteo navijača Srbije u Rigi ide ka dvorani Izvor: Kurir

Na nešto više od 60 minuta uoči početka meča, korteo sa navijačima Srbije krenuo je ka hali.

Navijači Srbije igraju kolo na Eurobasketu Izvor: MONDO

Navijači Srbije u Rigi, Eurobasket 2025
jokićć.jpg

Korteo navijača Srbije u Rigi Izvor: Kurir