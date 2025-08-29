Slušaj vest

Košarkaši Letonije savladali su Estoniju u utakmici 2. kola Eurobasketa u Rigi rezultatom 72:70

Letonija je bila veliki favorit uoči ovog duela, ali gledali smo neočekivanu dramu.

Košarkaš Letonije Davis Bertans je izneo utiske posle teško izvojevane pobede nad Estonijom.

"Teška utakmica, fizički zahtevna, skoro ragbi. Bilo je teško ovakvku utakmicu dobiti, na kraju smo uspeli i to smo dobili sa dva poena", rekao je Bertans.

Meč protiv Srbije?

"Očekujemo najbolju ekipu na Evrobasketu. Treba da odigramo najbolju utakmicu, kako u odbrani, tako u napadu. Da šutiramo bolje, a fizikalnost da bude na nivou kao danas. Da im litimiramo šuteve, zicere i otvorene trojke. To je mnogo teško protiv takve ekipe."

Kako protiv Jokića?

"Da se pomolimo Bogu za pomoć", istakao je kroz osmeh.