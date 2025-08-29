Slušaj vest

Naš tim će imati odmor manje od 18 sati za odmor, pošto već od 17 časova u subotu igraju protiv domaćina Letonije.

Upitno je da li će na toj utakmici igrati kapiten Bogdan Bogdanović, koji se povredio u finišu prvog poluvremena.

Selektor Srbije Svetislav Pešić izneo je svoje impresije nakon druge pobede Orlova na Evropskom prvenstvu u prilično nervoznoj utakmici.

"Svi su videli utakmicu. Mislim da ukoliko nemate fokus onda ne možete da igrate na utakmici i mi nismo bili spremni. Možda ćemo imati mnogo tema za razgovor protiv Letonije, a mislim da je ovo poslednji put da smo ovako odigrali. Ovo nije košarkaška reprezentacija Srbije. Ona mora da pobedi na svakoj utakmici. Naš stav večeras je bio mnogo drugačiji nego protiv Estonije. Naravno, velika su očekivanja i to je teško, ne možete očekivati da svi igraju kao mi na prethodnim mečevima. Prijateljskim i zvaničnim. Nadam se da imamo dovoljno inteligencije da iz ovoga naučimo. Najvažnije je da pobedimo i da pobeđujemo iz utakmice u utakmicu. Zbog nas ne zbog drugih. Moramo više inteligencije i fokusa da pokažemo i da budemo spremni za Eurobasket. Sve poštujemo, a posebno sebe"

O povredi Bogdana Bogdanovića i da li će igrati sutra.

" Ne znamo, čekamo izveštaj lekarskog tima"

Koliko je isključenje Petruševa uticalo na tim

"Ne mislim da je uticalo. To nije pitanje košarke nego discipline. Takve stvari reprezentativac Srbije ne sme sebi da dozvoli, barem dok sam ja trener! "

O duelu sa Letonijom

"Videli ste koliko je prvenstvo komplikovano. Ništa se novo ne dešava. Svaki dan se igra. SIgurno da nije lako zadržati fokus na svemu tome. Letonija je imala ogroman pritisak na utakmici sa Turcima jer su domaćini. Isto je kod nas u Srbiji. Velika su očekivanja, mogu misliti kako je njima. VIdeli ste kako je bilo na drugoj utakmici. Oni su pomislili kao i mi da će lako da dobiju pa da idu na meč sa Srbijom, pošto se igra za manje od 24 sata pa se malo štediš i sve je to razumljivo za ekipe koje neće da budu šampioni. Šampioni ne traže izgovor", istakao je Pešić.

Pešić je upitan da li je zabrinut zbog nečega

"Ja sam uvek zabrinut - i kad pobedim sam zabrinut jer uvek može bolje" " kratko je odgovorio Pešić.