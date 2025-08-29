Slušaj vest

Košarkaši Srbije odmerili su snage sa selekcijom Portugalije u meču drugog kola grupe "A" na Eurobasketu.

Odmah na startu meča Srbiju je zadesio veliki peh, pošto je Filip Petrušev isključen sa utakmice!

Srbija - Portugal Foto: Screenshot, Kurir Sport

Naime, krilni centar Srbije je rukom po grudima udario Brita, a nakon provere, sudije su odlučile da Petruševa pošalju u svlačionicu. Prethodno, Brito je inicirao ovaj duel, ali su arbitri odluči da samo srpskog asa sankcionišu.

Pogledajte tu situaciju:

