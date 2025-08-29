Slušaj vest

Finska je zabeležila i drugu pobedu u ovoj grupi, dok je Britanija upisala i drugi poraz.

Pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog momenta, domaćin je od starta stekao prednost i samo je uvećavao tokom meča za na kraju ubedljivu pobedu.

Ubedljivo najzaslužniji za pobedu Finaca bio je fantastični Lauri Markanen koji je postigao čak 43 poena.

Prethodno je u ovoj grupi Nemačka savladala Švedsku sa 105:83, dok je Litvanija bila ubedljiva protiv Crne Gore 94:67

Na tabelli je zanimljiva situacija. Litvanija, Nemačka i Finska imaju po dve pobede, a Švedska, Crna Gora i Velika Britanija po dva poraza.

U subotu su na programu utakmice trećeg kola u ovoj grupi, a sastaju se Litvanija - Nemačka (12.30), Velika Britanija - Švedska (15.30) i Crna Gora i Finska od 19.30.