Srbija vodi protiv Portugalije, ali je izddanje "orlova" bilo jako loše.
sramota
KO ZNA ŠTA IM JE PEŠIĆ SVE REKAO U SVLAČIONICI: Da li znate koliko je Srbija napravila faulova za 20 minuta igre? Ovo je crveni alarm!
Slušaj vest
Košarkaška reprezentacija Srbije vodi sa 43:33 na poluvremenu protiv Portugalije u drugom meču grupe "A" na Eurobasketu.
Podatak koji je sigurno iznervirao selektora Svetislava Pešića je taj, da su njegovi puleni za 20 minuta igre, naprvili samo dva faula, dok u drugoj četvrtini nisu nijedan!
To su učinili Aleksa Avramović i Filip Petrušev, koji je na startu meča isključen jer je Brita udario pesnicom u grudi.
Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Onda i ne treba da čudi naše navijače činjenica da je Brito protiv Čeha šutirao 0 od 11, dok je Srbiji spakovao 14 poena za poluvreme.
Ovo nikako nije dobro...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši