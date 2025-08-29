Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije vodi sa 43:33 na poluvremenu protiv Portugalije u drugom meču grupe "A" na Eurobasketu.

Podatak koji je sigurno iznervirao selektora Svetislava Pešića je taj, da su njegovi puleni za 20 minuta igre,  naprvili samo dva faula, dok u drugoj četvrtini nisu nijedan!

To su učinili Aleksa Avramović i Filip Petrušev, koji je na startu meča isključen jer je Brita udario pesnicom u grudi.

Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Onda i ne treba da čudi naše navijače činjenica da je Brito protiv Čeha šutirao 0 od 11, dok je Srbiji spakovao 14 poena za poluvreme.

Ovo nikako nije dobro...

