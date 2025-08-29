Slušaj vest

Tokom utakmice Srbija - Portugal na Eurobasketu u Rigi gost Kurira bio je ambasador Portugala u Srbiji Žoze Veleš Karoko.

Na poluvremenu utakmice iskoristili smo priliku i upitali ga kako mu se čini dosadašnji tok meča.

" Prezadovoljan sam otporom svoje reprentacije protiv favorizovane Srbije, samo kad bi tako ostalo i drugom poluvremenu. Nisam očekivao da možemo ovako dobro da pariramo", rekao je Karoko kroz osmeh.

Šta očekuje od reprezentacije Portugala?

" Za nas je već veliki uspeh što smo se kvalifikovali za Evropsko prvenstvo. Svaka pobeda je dodatni uspeh, a bilo bi fantastično da se kvalifikujemo u nokaut fazu"

Nema dilemu da je Srbija favorit.

" Srbija je glavni favorit za zlatnu medalju. Kad imate fantastične igrače kao što su Nikola Jokić i  Bogdan Bogdanović, ništa drugo sem titule i ne očekujete. Bio bih iznenađen ako Srbija ne osvoji zlatnu medalju", zaključio je dobrom raspoloženi ambasador Portugala.

Ne propustiteEuroBasket 2025KATASTROFA: Povredio se Bogdan Bogdanović, napustio utakmice protiv Portugalije!
Bogdan Bogdanović
EuroBasket 2025SRBIJA - PORTUGAL: Ovo im nije trebalo! Portugalci i sudije naljutili Jokića
Srbija - Portugal, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025"MOJ OTAC JE PARTIZANU DAO 45 POENA!" Sin legende napada Orlove: Tata je bio prava noćna mora za srpske timove, želim Bogdana i Ronalda u reprezentaciji!
Rafael Lišboa
EuroBasket 2025CELA ZEMLJA JE UZ ORLOVE: Evo gde možete da gledate utakmicu Srbija - Portugal
Eurobasket 2025, Nikola Jokić, Stefan Jović, Nikola Milutinov

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1