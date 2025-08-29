Slušaj vest

Na poluvremenu utakmice iskoristili smo priliku i upitali ga kako mu se čini dosadašnji tok meča.

" Prezadovoljan sam otporom svoje reprentacije protiv favorizovane Srbije, samo kad bi tako ostalo i drugom poluvremenu. Nisam očekivao da možemo ovako dobro da pariramo", rekao je Karoko kroz osmeh.

Šta očekuje od reprezentacije Portugala?

" Za nas je već veliki uspeh što smo se kvalifikovali za Evropsko prvenstvo. Svaka pobeda je dodatni uspeh, a bilo bi fantastično da se kvalifikujemo u nokaut fazu"

Nema dilemu da je Srbija favorit.

" Srbija je glavni favorit za zlatnu medalju. Kad imate fantastične igrače kao što su Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, ništa drugo sem titule i ne očekujete. Bio bih iznenađen ako Srbija ne osvoji zlatnu medalju", zaključio je dobrom raspoloženi ambasador Portugala.