Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović doživeo povredu na meču protiv Portugalije.
samo da nije ono najgore
SRBIJA U PANICI! Evo šta je povredio Bogdan Bogdanović - loše vesti iz Rige!
Cela Srbija je zabrinuta zbog povrede kapitrena naše reprezentacije Bogdana Bogdanovića!
Naime, Bogdanović je sa bolnom grimasom napustio parketu na kraju prvog poluvremena i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.
Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Kako je preneo "Sport klub", Bogdan se uhvatio za zadnju ložu... Nadamo se da će Bogdanović biti spreman za nastavak Eurobasketa.
Sa druge strane kako je preneo "RTS", Bogdanović je doživeo povredu zadnje lože i u subotu ga očekuje snimanje.
