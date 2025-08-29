Slušaj vest

Cela Srbija je zabrinuta zbog povrede kapitrena naše reprezentacije Bogdana Bogdanovića!

Naime, Bogdanović je sa bolnom grimasom napustio parketu na kraju prvog poluvremena i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kako je preneo "Sport klub", Bogdan se uhvatio za zadnju ložu... Nadamo se da će Bogdanović biti spreman za nastavak Eurobasketa.

Sa druge strane kako je preneo "RTS", Bogdanović je doživeo povredu zadnje lože i u subotu ga očekuje snimanje.

Ne propustiteEuroBasket 2025KATASTROFA: Povredio se Bogdan Bogdanović, napustio utakmice protiv Portugalije!
Bogdan Bogdanović
EuroBasket 2025KO ZNA ŠTA IM JE PEŠIĆ SVE REKAO U SVLAČIONICI: Da li znate koliko je Srbija napravila faulova za 20 minuta igre? Ovo je crveni alarm!
Vasilije Micić na meču protiv Portugalije
EuroBasket 2025ŠOK I BEZOBRAZLUK! Evo zbog čega je Petrušev isključen na meču sa Portugalijom! (VIDEO)
Filip Petrušev isključenje
EuroBasket 2025SRBIJI PRETI PROBLEM NA EUROBASKETU: Samo da se ne desi ono najgore!
Svetislav Pešić i Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Davis Bertans izjava pred Srbiju Izvor: MONDO