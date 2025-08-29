Selektor Pešić ljut na Vasu Micića!
haos
PEŠIĆ IZBACIO MICIĆA: Evo šta je Vasa uradio, pobesneo na klupi! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Srbije odmerili su snage sa selekcijom Portugalije u drugom kolu grupe "A" na Eurobasketu.
U finišu duela, pri dvocifrenoj prednosti Srbije, novi plej Hapoela Vasa Micić, iznervirao je svojom odlukom selektora Svetislava Pešića.
Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Naime, Micić je u samom začetku napada "odapeo" trojku sa preko osam metara - potpuno nerezonski!
Pešić ga je odmah izbacio iz igre i pritom ga izribao. Micić je bio ljut i na klupi je kasnije "gunđao". Ljut na sebe ili na nekog drugog, to samo Micić zna.
Pogledajte tu situaciju:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši