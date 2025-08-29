Slušaj vest

Košarkaši Srbije odmerili su snage sa selekcijom Portugalije u drugom kolu grupe "A" na Eurobasketu.

U finišu duela, pri dvocifrenoj prednosti Srbije, novi plej Hapoela Vasa Micić, iznervirao je svojom odlukom selektora Svetislava Pešića.

Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Naime, Micić je u samom začetku napada "odapeo" trojku sa preko osam metara - potpuno nerezonski!

Pešić ga je odmah izbacio iz igre i pritom ga izribao. Micić je bio ljut i na klupi je kasnije "gunđao". Ljut na sebe ili na nekog drugog, to samo Micić zna.

Pogledajte tu situaciju:

Ne propustiteEuroBasket 2025MARKANEN SA DRUGE PLANETE RASTURIO BRITANCE: Finska deklasirala Veliku Britaniju, NBA zvezda razgalio publiku u Tampereu!
profimedia-1032406705.jpg
EuroBasket 2025SRBIJA U PANICI! Evo šta je povredio Bogdan Bogdanović - loše vesti iz Rige!
profimedia-0897298854.jpg
EuroBasket 2025KATASTROFA: Povredio se Bogdan Bogdanović, napustio utakmicu protiv Portugalije!
Bogdan Bogdanović
EuroBasket 2025KO ZNA ŠTA IM JE PEŠIĆ SVE REKAO U SVLAČIONICI: Da li znate koliko je Srbija napravila faulova za 20 minuta igre? Ovo je crveni alarm!
Vasilije Micić na meču protiv Portugalije

BONUS VIDEO:

Korteo navijača Srbije u Rigi ide ka dvorani Izvor: Kurir