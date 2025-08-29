Prvi od tih bilo je isključenje Petruševa već u 4. minutu, o čemu je pričao i Vanja Marinković posle utakmice.

"Počeli smo jako nervozno, Filipovim isključenjem, bilo je sve gore. Dobro je da je ovakva utakmica došla sada, da se malo opasuljimo, da nije sve baš po 20-30 razlike, da moramo da radimo puno za pobede. Bitan trijumf, igrali smo nervozno do kraja, ali smo pokazali i da tako možemo da pobeđujemo."