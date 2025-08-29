Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je pobednički niz na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

"Orlovi" su savladali Portugal 80:69 u drugom kolu grupe A, uz dosta loših momenata.

Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Prvi od tih bilo je isključenje Petruševa već u 4. minutu, o čemu je pričao i Vanja Marinković posle utakmice.

"Počeli smo jako nervozno, Filipovim isključenjem, bilo je sve gore. Dobro je da je ovakva utakmica došla sada, da se malo opasuljimo, da nije sve baš po 20-30 razlike, da moramo da radimo puno za pobede. Bitan trijumf, igrali smo nervozno do kraja, ali smo pokazali i da tako možemo da pobeđujemo."

Eurobasket 2025, Marinković posle Portugala Izvor: Kurir

Košarkaška reprezentacija Srbije
Vasa Mivić besneo na klupi
profimedia-0897298854.jpg
Bogdan Bogdanović
Filip Petrušev isključenje
Srbija - Portugal, Eurobasket 2025

Korteo navijača Srbije u Rigi ide ka dvorani Izvor: Kurir