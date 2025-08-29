Reprezentativac Srbije samokritičan posle teške utakmice
EuroBasket 2025
VANJA MARINKOVIĆ: Počeli smo nervozno, posle je bilo sve gore
Košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je pobednički niz na Evropskom prvenstvu u Rigi.
"Orlovi" su savladali Portugal 80:69 u drugom kolu grupe A, uz dosta loših momenata.
Prvi od tih bilo je isključenje Petruševa već u 4. minutu, o čemu je pričao i Vanja Marinković posle utakmice.
"Počeli smo jako nervozno, Filipovim isključenjem, bilo je sve gore. Dobro je da je ovakva utakmica došla sada, da se malo opasuljimo, da nije sve baš po 20-30 razlike, da moramo da radimo puno za pobede. Bitan trijumf, igrali smo nervozno do kraja, ali smo pokazali i da tako možemo da pobeđujemo."
