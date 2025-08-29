- Na kraju je ova pobeda je jako bitna, iako nismo izgledali najbolje, na kraju se računa ko je pobedio. Ušli smo slabo u utakmicu, Portugalci su ušli sjajno i izvukli najbolje iz nas, mi kao da nismo ušli spremni. Imali smo dobar trening, samo nešto nije kliknulo. Izgledali smo sjajno na pripremama i prvu utakmicu ovde. Bilo je očekivano da na nekoj utakmici ne izgledamo najbolje od početka. Nadam se da je ovo jedina, moramo da izgledamo bolje, moramo da igramo bolje i da odigramo u našem ritmu.