Košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je pobednički niz na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

"Orlovi" su savladali Portugal 80:69 u drugom kolu grupe A, uz dosta loših momenata.

Jedan od najefikasnijih u Srbiji Nikola Jović svestan je da njegov tim nije odigrao najbolje.

- Na kraju je ova pobeda je jako bitna, iako nismo izgledali najbolje, na kraju se računa ko je pobedio. Ušli smo slabo u utakmicu, Portugalci su ušli sjajno i izvukli najbolje iz nas, mi kao da nismo ušli spremni. Imali smo dobar trening, samo nešto nije kliknulo. Izgledali smo sjajno na pripremama i prvu utakmicu ovde. Bilo je očekivano da na nekoj utakmici ne izgledamo najbolje od početka. Nadam se da je ovo jedina, moramo da izgledamo bolje, moramo da igramo bolje i da odigramo u našem ritmu.

Eurobasket 2025, Nikola Jović posle Portugala Izvor: Kurir

O predstojećem meču sa Letonijom, Jović kaže.

- I njima je, imali su gustu utakmicu, biće dobra utakmica, moramo samo da izgledamo bolje. Mislim da je svaki dan, svaki trening nova lekcija, moramo da budemo bolji i čvršći od početka. Ako izgledamo tako od početka, onda i drugima dajemo do znanja da nije lako sa nama.

Srbija - Portugal, Eurobasket 2025
Filip Petrušev isključenje
Bogdan Bogdanović
profimedia-0897298854.jpg
Vasa Mivić besneo na klupi
Košarkaška reprezentacija Srbije

Korteo navijača Srbije u Rigi ide ka dvorani Izvor: Kurir