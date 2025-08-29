NIKOLA JOVIĆ: Bilo je očekivano da na nekoj utakmici ne izgledamo najbolje od početka
Košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je pobednički niz na Evropskom prvenstvu u Rigi.
"Orlovi" su savladali Portugal 80:69 u drugom kolu grupe A, uz dosta loših momenata.
Jedan od najefikasnijih u Srbiji Nikola Jović svestan je da njegov tim nije odigrao najbolje.
- Na kraju je ova pobeda je jako bitna, iako nismo izgledali najbolje, na kraju se računa ko je pobedio. Ušli smo slabo u utakmicu, Portugalci su ušli sjajno i izvukli najbolje iz nas, mi kao da nismo ušli spremni. Imali smo dobar trening, samo nešto nije kliknulo. Izgledali smo sjajno na pripremama i prvu utakmicu ovde. Bilo je očekivano da na nekoj utakmici ne izgledamo najbolje od početka. Nadam se da je ovo jedina, moramo da izgledamo bolje, moramo da igramo bolje i da odigramo u našem ritmu.
O predstojećem meču sa Letonijom, Jović kaže.
- I njima je, imali su gustu utakmicu, biće dobra utakmica, moramo samo da izgledamo bolje. Mislim da je svaki dan, svaki trening nova lekcija, moramo da budemo bolji i čvršći od početka. Ako izgledamo tako od početka, onda i drugima dajemo do znanja da nije lako sa nama.