Krilni centar naše reprezentacije Filip Petrušev isključen je na startu utakmice jer je u duelu pesnicom udario Brita u grudi.

- Očigledno uradio sam jak "boks-aut" na skoku, mislim da je to košarkaški potez. Udario me je u stomak, sudije su tu gledale situaciju. Ja sam se nadao da ga neće isključiti, ali nije na meni da to odlučujem - istakao je Diogo Brito.