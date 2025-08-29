Slušaj vest

Košarkaši Srbije savladali su u Rigi selekciju Portugalije sa 80:69 u meču broj dva na Eurobasketu.

Krilni centar naše reprezentacije Filip Petrušev isključen je na startu utakmice jer je u duelu pesnicom udario Brita u grudi.

Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Po završetku meča, na konferenciji za medije, Brito je pojasnio celu situaciju:

- Očigledno uradio sam jak "boks-aut" na skoku, mislim da je to košarkaški potez. Udario me je u stomak, sudije su tu gledale situaciju. Ja sam se nadao da ga neće isključiti, ali nije na meni da to odlučujem - istakao je Diogo Brito.

