Oglasio se Brito reprezentativac Portugalije.
šta mu je ovo trebalo
SADA JE SVE JASNO: Poznato šta je Petrušev uradio u duelu sa Britom - "popio" isključenje!
Košarkaši Srbije savladali su u Rigi selekciju Portugalije sa 80:69 u meču broj dva na Eurobasketu.
Krilni centar naše reprezentacije Filip Petrušev isključen je na startu utakmice jer je u duelu pesnicom udario Brita u grudi.
Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Po završetku meča, na konferenciji za medije, Brito je pojasnio celu situaciju:
- Očigledno uradio sam jak "boks-aut" na skoku, mislim da je to košarkaški potez. Udario me je u stomak, sudije su tu gledale situaciju. Ja sam se nadao da ga neće isključiti, ali nije na meni da to odlučujem - istakao je Diogo Brito.
