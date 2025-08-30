Slušaj vest

Košarkaši Srbije savladali su Portugal (80:69) u drugom meču svoje grupe na Eurobasketu, ali je susret ostao u senci velike nervoze, isključenja Filipa Petruševa, ali i povrede kapitena Bogdana Bogdanovića.

Čitava Srbija čekala je da čuje šta se sa Bogdanom desilo, a sada se oglasio Košarkaški savez Srbije i otkrio je u kom je on stanju.

Posle dve uzastopne pobede, najpre nad Estonijom, a potom i nad Portugalom, košarkaše Srbije danas očekuje treća utakmica na Evropskom prvenstvu. Rival je Letonija, a taj meč je na programu od 17 sati. Ipak, selektor Orlova Svetislav Pešić neće moći da računa na kapitena Bogdana Bogdanovića, koji se povredio na jučerašnjem susretu protiv Portugala.

Suvišno je pričati koliki uticaj ima Bogdan Bogdanović na igru našeg tima, ali doneta je odluka da on ipak preskoči današnju utakmicu, a mi se nadamo da će biti spreman za okršaj protiv Češke koji je na programu prvog dana septembra.

- Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je učinjeno snimanje magnetnom rezonancom koja je pokazala povredu zadnje loše mišića natkolenice. Potrebno je da se urade dodatna ispitivanja koja će biti učinjena kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu“, rekao je prof. dr Dragan Radovanović.

Košarkaški savez Srbije će blagovremeno obavestiti javnost o dijagnozi i oporavku našeg kapiten - stoji u kratkom saopštenju KSS.

