Foto: Kurir

Srpski i estonski navijači slažu se fantastično! Stvorila se neverovatna energija na to relaciji, pa tako smo bili svedoci scena da Estonci skandiraju „Srbija“; dok im Srbi uzvraćaju sa „Esti“.

Zajedno dolaze na utakmicu, možete ih videti po lokalnim pabovima i restoranima...

Skandiranje srpskih navijača na prilascima „Riga areni“ – „Esti, Esti...“ izazvalo je potpuno oduševljenje kod navijača Estonije. Oni su im prilazi, grlili ih i uzvraćali sa „Serbija“. Svemu ovome nije odolela na jedna prelepa navijačica, koja je počela da maše estonskom zastavom.

Pogledajte te scene:

Estonka oduševljena navijačima Srbije Izvor: Kurir

Inače, Estonija ima najveću podršku navijača na Eurobasketu! Verovali ili ne, juče je na meču Letonija – Estonija, gostujući tim imao više pristalica! Od 10.290 gledalaca, sigurno je bar 5.500 bilo uz „plave“. Činjenica da im je Riga blizu, ali i da obožavaju košaraku razlog je velikog broja estonskih navijača na Eurobasketu.

Danas njihova reprezentacija igra prvu kvalifikacionu utakmicu za prolaz dalje – rival im je Češka. Neophodno je da pobede kako bi imali čemu da se nadaju. Duel u Rigi počinje u 13.45.

