- Letonci nisu uspevali da pobede Srbiju i Jugoslaviju sve do 2023. godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, kada smo bili bolji u Rigi sa 66:59. Međutim, rezultat pokazuje da Srbija tada nije igrala sa najboljim igračima. Ovog leta, situacija je mnogo drugačija, jer su Srbi u Rigu stigli sa trostrukim MVP-jem NBA lige, Nikolom Jokićem. I dok centar igra veliku ulogu u igri protivnika, i ostatak tima je vrlo balansiran, a na čelu se nalazi jedan od najboljih trenera svih vremena, Svetislav Pešić. On je vodio Nemačku do titule prvaka Evrope 1993. godine, a potom i Jugoslaviju 2001. godine. Često dobija kritike da je staromodan kada je u pitanju vođenje utakmice, ali "stari lisac" nije izgubio kompas - stoji u tekstu.