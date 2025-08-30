"PEŠIĆ ČESTO DOBIJA KRITIKE DA JE STAROMODAN" Letonci pecnuli našeg selektora pred večerašnju utakmicu - nazvali ga "starom lisicom", pročitajte ovu najavu!
Naši košarkaši su apsolutni favoriti u ovom meču i nadamo se da će bez većih poteškoća uspeti da stignu do trećeg trijumfa u Rigi.
Kvota na pobedu Srbije iznosi 1,13 dok je na trijumf Letonije 6,26. Takođe, bukmejkeri očekuju da će Srbija biti dominantna i ubedljiva, te je postavljeni hendikep 11,5 poena.
Ovaj duel se nestrpljivo iščekuje, a tamošnji mediji ne prestaju da bruje o predstojećoj utakmici.
Zanimljiva najava našla se na poznatom letonskom portalu "Dijena", pošto je poseban akcenat stavljen na selektora Srbije, Svetislava Pešića.
Iskusni stručnjak nazvan je "stara lisica", a njegove trenerske metode opisane su kao "staromodne".
- Letonci nisu uspevali da pobede Srbiju i Jugoslaviju sve do 2023. godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, kada smo bili bolji u Rigi sa 66:59. Međutim, rezultat pokazuje da Srbija tada nije igrala sa najboljim igračima. Ovog leta, situacija je mnogo drugačija, jer su Srbi u Rigu stigli sa trostrukim MVP-jem NBA lige, Nikolom Jokićem. I dok centar igra veliku ulogu u igri protivnika, i ostatak tima je vrlo balansiran, a na čelu se nalazi jedan od najboljih trenera svih vremena, Svetislav Pešić. On je vodio Nemačku do titule prvaka Evrope 1993. godine, a potom i Jugoslaviju 2001. godine. Često dobija kritike da je staromodan kada je u pitanju vođenje utakmice, ali "stari lisac" nije izgubio kompas - stoji u tekstu.