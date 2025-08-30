Slušaj vest

Jedan od derbija 3. kola na Evropskom prvenstvu između Nemačke i Litvanije umalo je prerastao u opštu tuču.

Nemačka je bila ubedljiva u derbiju grupe B i slavila 107:88.

Međutim, u poluvremenu je došlo do frke ispred svlačionica. Posle utakmice je otkriven razlog.

Na snimku se moglo videti kako Danijel Tajs ulazi u klinč sa Litvancima i potom prstom pokazuje ka areni, uz pominjanje navijača.

Po završetku meča pred medije je izašao Denis Šreder i rekao da su ga navijači Litvanije vređali na rasnoj osnovi.

"Sjajna atmosfera. Litvanci, navijači, oni uvek putuju sa timom. Ali nažalost, na poluvremenu su pravili majmunske zvuke. I to je nešto što zaista ne mogu da prihvatim. Rasizmu nema mesta u ovom svetu. Ali, uprkos tome, bila je dobra utakmica. Mislim da je bilo navijača koji su čak morali da napuste tribine zbog bezbednosti. Verujem da je to i prijavljeno", poručio je najbolji nemački košarkaš.

Ne propustiteEuroBasket 2025KSS POTVRDIO NAJGORE MOGUĆE VESTI! BOGDAN BOGDANOVIĆ NE IGRA PROTIV LETONIJE! Čitava Srbija je bila kao na iglama, ovo je težak udarac za "orlove"!
profimedia-1032418376.jpg
EuroBasket 2025SRBIJA - LETONIJA: Orlovi bez kapitena jure treću pobedu na Eurobasketu! Protiv sebe će imati motivisanog domaćina i 9.000 vatrenih navijača
Eurobasket 2025, Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025ŠRUDER I VAGNER NEMILOSRDNI PROTIV LITVANACA! Nemci su stvarno moćni - ubacili su 107 poena i uništili rivala!
profimedia-1032612834.jpg
EuroBasket 2025STIGLE NOVE INFORMACIJE O BOGDANOVOJ POVREDI! Čeka se doktor iz Amerike, ovo su detalji! U igri je veliko osiguranje, evo šta to znači!
Bogdan Bogdanović protiv Portugala u dresu Srbije

Korteo navijača Srbije u Rigi ide ka dvorani Izvor: Kurir