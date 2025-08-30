FRKA ISPRED SVLAČIONICE: Otkriveno zašto su se košarkaši Nemačke i Litvanije umalo potukli
Jedan od derbija 3. kola na Evropskom prvenstvu između Nemačke i Litvanije umalo je prerastao u opštu tuču.
Nemačka je bila ubedljiva u derbiju grupe B i slavila 107:88.
Međutim, u poluvremenu je došlo do frke ispred svlačionica. Posle utakmice je otkriven razlog.
Na snimku se moglo videti kako Danijel Tajs ulazi u klinč sa Litvancima i potom prstom pokazuje ka areni, uz pominjanje navijača.
Po završetku meča pred medije je izašao Denis Šreder i rekao da su ga navijači Litvanije vređali na rasnoj osnovi.
"Sjajna atmosfera. Litvanci, navijači, oni uvek putuju sa timom. Ali nažalost, na poluvremenu su pravili majmunske zvuke. I to je nešto što zaista ne mogu da prihvatim. Rasizmu nema mesta u ovom svetu. Ali, uprkos tome, bila je dobra utakmica. Mislim da je bilo navijača koji su čak morali da napuste tribine zbog bezbednosti. Verujem da je to i prijavljeno", poručio je najbolji nemački košarkaš.