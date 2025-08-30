"Sjajna atmosfera. Litvanci, navijači, oni uvek putuju sa timom. Ali nažalost, na poluvremenu su pravili majmunske zvuke. I to je nešto što zaista ne mogu da prihvatim. Rasizmu nema mesta u ovom svetu. Ali, uprkos tome, bila je dobra utakmica. Mislim da je bilo navijača koji su čak morali da napuste tribine zbog bezbednosti. Verujem da je to i prijavljeno", poručio je najbolji nemački košarkaš.