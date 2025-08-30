Stigli su naši košarkaši na meč sa Letonijom
EuroBasket 2025
SVI SU TU OSIM BOGDANA... Košarkaši Srbije spremni za okršaj sa Letonijom - pogledajte dolazak "Orlova", vreme je da se upiše i treća pobeda! VIDEO
Posle dve uzastopne pobede, najpre nad Estonijom, a potom i nad Portugalom, košarkaše Srbije danas očekuje treća utakmica na Evropskom prvenstvu.
Rival je Letonija, a taj meč je na programu od 17 sati. Ipak, selektor Orlova Svetislav Pešić neće moći da računa na kapitena Bogdana Bogdanovića, koji se povredio na jučerašnjem susretu protiv Portugala.
Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Suvišno je pričati koliki uticaj ima Bogdan Bogdanović na igru našeg tima, ali doneta je odluka da on ipak preskoči današnju utakmicu, a mi se nadamo da će biti spreman za okršaj protiv Češke koji je na programu prvog dana septembra.
Izabranici Svetislava Pešića stigli su na meč sa Letonijom, bez kapitena, a mi se nadamo da će će svakako uspeti da ostvare i treću pobedu.
