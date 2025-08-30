Slušaj vest

Posle dve uzastopne pobede, najpre nad Estonijom, a potom i nad Portugalom, košarkaše Srbije danas očekuje treća utakmica na Evropskom prvenstvu.

Rival je Letonija, a taj meč je na programu od 17 sati. Ipak, selektor Orlova Svetislav Pešić neće moći da računa na kapitena Bogdana Bogdanovića, koji se povredio na jučerašnjem susretu protiv Portugala.

Suvišno je pričati koliki uticaj ima Bogdan Bogdanović na igru našeg tima, ali doneta je odluka da on ipak preskoči današnju utakmicu, a mi se nadamo da će biti spreman za okršaj protiv Češke koji je na programu prvog dana septembra.

Izabranici Svetislava Pešića stigli su na meč sa Letonijom, bez kapitena, a mi se nadamo da će će svakako uspeti da ostvare i treću pobedu.