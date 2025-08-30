Slušaj vest

Posle dve uzastopne pobede, najpre nad Estonijom, a potom i nad Portugalom, košarkaše Srbije danas očekuje treća utakmica na Evropskom prvenstvu.

Rival je Letonija, a taj meč je na programu od 17 sati. Ipak, selektor Orlova Svetislav Pešić neće moći da računa na kapitena Bogdana Bogdanovića, koji se povredio na jučerašnjem susretu protiv Portugala.

Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Suvišno je pričati koliki uticaj ima Bogdan Bogdanović na igru našeg tima, ali doneta je odluka da on ipak preskoči današnju utakmicu, a mi se nadamo da će biti spreman za okršaj protiv Češke koji je na programu prvog dana septembra.

Izabranici Svetislava Pešića stigli su na meč sa Letonijom, bez kapitena, a mi se nadamo da će će svakako uspeti da ostvare i treću pobedu.

Ne propustiteEuroBasket 2025KSS POTVRDIO NAJGORE MOGUĆE VESTI! BOGDAN BOGDANOVIĆ NE IGRA PROTIV LETONIJE! Čitava Srbija je bila kao na iglama, ovo je težak udarac za "orlove"!
profimedia-1032418376.jpg
EuroBasket 2025SRBIJA - LETONIJA: Orlovi bez kapitena jure treću pobedu na Eurobasketu! Protiv sebe će imati motivisanog domaćina i 9.000 vatrenih navijača
Eurobasket 2025, Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025"FILIPE, SINE, ŠTO SI TOLIKO NERVOZAN?!" Moka Slavnić poslao jaku poruku Petruševu: "Da ga je nokautirao - rekao bih mu bravo, hrabar si, ali... Ovako..."
Zoran Moka Slavnić
EuroBasket 2025STIGLE NOVE INFORMACIJE O BOGDANOVOJ POVREDI! Čeka se doktor iz Amerike, ovo su detalji! U igri je veliko osiguranje, evo šta to znači!
Bogdan Bogdanović protiv Portugala u dresu Srbije

Navijači Srbije pred meč sa Letonijom Izvor: Kurir