Košarkaši Srbije ukrstiće koplja sa selekcijom Letonije u trećem kolu grupe "A" na Eurobasketu.

Vest koja je zabrinula celu Srbiju je povreda kapitena "orlova" Bogdana Bogdanovića u utakmici protiv Portugala - 80:69.

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dan kasnije, u subotu, KSS se oglasio i potvrdio da će Bogdan preskočiti duel protiv Letonaca u Rigi:

- Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je učinjeno snimanje magnetnom rezonancom koja je pokazala povredu zadnje loše mišića natkolenice. Potrebno je da se urade dodatna ispitivanja koja će biti učinjena kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu - rekao je prof. dr Dragan Radovanović.

Stručni štab Srbije na čelu sa Svetislavom Pešićem odlučio je da Stefan Jović ponese kapitensku traku umesto Bogdanovića u okršaju sa Letoncima.

Stefan Jović, Eurobasket 2025
Stefan Jović menja Bogdaovića kao kapitena protiv Letonije Foto: FIBA

