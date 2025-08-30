Dan kasnije, u subotu, KSS se oglasio i potvrdio da će Bogdan preskočiti duel protiv Letonaca u Rigi:

- Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je učinjeno snimanje magnetnom rezonancom koja je pokazala povredu zadnje loše mišića natkolenice. Potrebno je da se urade dodatna ispitivanja koja će biti učinjena kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu - rekao je prof. dr Dragan Radovanović.