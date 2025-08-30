Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije vodi rovovsku bitku sa Letoncima u trećem kolu "a" grupe na Eurobasketu.

Najbolji igrač sveta i prva zvezda Srbije Nikola jokić doživeo je nezgodan pad sredinom druge deonice, nakon čega je Pešić morao da ga izvezde iz igre.

Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Jokiću je na klupi odmah ukazana pomoć, a reč je povredi laktu. Na svu sreću, Jokić se brzo vratio u igru...

Pogledajte trenutak kada je Jokiću ukazivana pomoć!

