UŽASNA SCENA, POGLEDAJTE DRAMU: Povredio se Nikola Jokić - doživeo težak pad! Lekarski tim odmah reagovao! (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije vodi rovovsku bitku sa Letoncima u trećem kolu "a" grupe na Eurobasketu.
Najbolji igrač sveta i prva zvezda Srbije Nikola jokić doživeo je nezgodan pad sredinom druge deonice, nakon čega je Pešić morao da ga izvezde iz igre.
Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Jokiću je na klupi odmah ukazana pomoć, a reč je povredi laktu. Na svu sreću, Jokić se brzo vratio u igru...
Pogledajte trenutak kada je Jokiću ukazivana pomoć!
