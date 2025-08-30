Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i treću pobedu na Eurobasketu.

"Orlovi" su u Rigi savladali domaćina Letoniju rezultatom 84:80 i tako obezbedili plasman u narednu fazu.

Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Heroj pobede Srbije bio je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić koji je meč protiv Letonije završio sa dabl-dabl učinkom, 39 poena, 10 skokova i četiri asistencije!

Njegova trojka u samom finišu duela utišala je vatrenu poubliku u Rigi... Pogledajte neke od majstorija Nikole Jokića!

Ne propustiteEuroBasket 2025MICIĆ KIDA ŽIVCE NACIJI: Srbija besna na srpskog pleja - drvlje i kamenje po Vasi!
Vasa Micić
EuroBasket 2025UŽASNA SCENA, POGLEDAJTE DRAMU: Povredio se Nikola Jokić - doživeo težak pad! Lekarski tim odmah reagovao! (VIDEO)
Nikola Jokić, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025ŠENGELIJA DIVLJAO I PRAVIO HAOS NA KRAJU MEČA! Najiskusniji igrač Gruzije isključen, pa besan napustio dvoranu! (VIDEO)
Tornike Šengelija
EuroBasket 2025ON MENJA BOGDANA KAPITENA U TABORU SRBIJE: Hitna reakcija Svetislava Pešića!
Bogdan Bogdanović

BONUS VIDEO:

Navijači Srbije pred meč sa Letonijom Izvor: Kurir