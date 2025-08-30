Nikola Jokić zgromio Letonce i doneo treću pobedu Srbiji na Eurobasketu.
OVAKO JE DOKTOR KOŠARKE NIKOLA JOKIĆ UTIŠAO RIGU: Partija iz snova najboljeg košarkaša na svetu! (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i treću pobedu na Eurobasketu.
"Orlovi" su u Rigi savladali domaćina Letoniju rezultatom 84:80 i tako obezbedili plasman u narednu fazu.
Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Heroj pobede Srbije bio je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić koji je meč protiv Letonije završio sa dabl-dabl učinkom, 39 poena, 10 skokova i četiri asistencije!
Njegova trojka u samom finišu duela utišala je vatrenu poubliku u Rigi... Pogledajte neke od majstorija Nikole Jokića!
