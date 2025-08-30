Navijači Srbije kuju Nikolu Jokića u zvezde, a zna se i ko ih iritira u timu Srbije.
Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Letonije rezultatom 84:80 u meču trećeg kola grupe "A" na Eurobasketu.
Heroj pobede Srbije bez dileme bio je Nikola Jokić, koji je utakmicu protiv Letonije završio sa učinkom od.
Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Sa druge strane novo bledo izdanje imao je Vasa Micić i to srpskim navijačima nije promaklo! Na Tviteru vlada opšta euforija zbog Jokića, dok je Vasa i dalje na meti kritika.
