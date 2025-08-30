Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Letonije rezultatom 84:80 u meču trećeg kola grupe "A" na Eurobasketu.

Heroj pobede Srbije bez dileme bio je Nikola Jokić, koji je utakmicu protiv Letonije završio sa učinkom od.

Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Sa druge strane novo bledo izdanje imao je Vasa Micić i to srpskim navijačima nije promaklo! Na Tviteru vlada opšta euforija zbog Jokića, dok je Vasa i dalje na meti kritika. 

Ne propustiteFudbalBUNDESLIGA: Nedeljković konačno dobio šansu, Maksimović i dalje bez minuta u pobedi Lajpciga!
EuroBasket 2025MICIĆ KIDA ŽIVCE NACIJI: Srbija besna na srpskog pleja - drvlje i kamenje po Vasi!
Vasa Micić
EuroBasket 2025UŽASNA SCENA, POGLEDAJTE DRAMU: Povredio se Nikola Jokić - doživeo težak pad! Lekarski tim odmah reagovao! (VIDEO)
Nikola Jokić, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025ŠENGELIJA DIVLJAO I PRAVIO HAOS NA KRAJU MEČA! Najiskusniji igrač Gruzije isključen, pa besan napustio dvoranu! (VIDEO)
Tornike Šengelija

BONUS VIDEO:

Navijači zvižde Jokiću Izvor: RTS 1