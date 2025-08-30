Slušaj vest

Svetislav Pešić priredio je još jednu, najblaže rečeno, neobičnu konferenciju za medije.

Pešiću se, posle pobede nad Letonijom, nije dopalo pitanje jednog novinara.

Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pitanje je bilo upućeno Dobriću, šta se desilo na kraju utakmice kada je pričao sa selektorom Letonije Lukom Bankijem.

- Kakva su to pitanja, šta to? Šta se desilo? Ništa se nije desilo. Završila se utakmica, svi su uzbuđeni. Kakva su to pitanja, dolazite iz Srbije? Šta biste vi, da bodete? Nemoj da čujem više ta pitanja, nemoj da se javljaš ti.

Svetislav Pešić vređao novinara Izvor: Kurir

Potom je novinar upitao zašto da se ne javlja, a dobio je novi odgovor od Pešića.

- Kakav je to način, šta ti sada, mi pričamo o košarci, pobedili smo utakmicu. Ti nemaš druga pitanja. Hajde, beži tamo. Mene nemoj da pitaš do kraja prvenstva.

2025-08-30 17_59_41-WhatsApp.jpg

Navijači Srbije pred meč sa Letonijom Izvor: Kurir