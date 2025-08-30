PETRUŠEV NAPRAVIO NEVIĐENU GLUPOST U RIGI: Srpski centar morao da se izvini - teško mu je! (VIDEO)
Košarkaši Srbije pobedili su Letoniju sa 84:80 u trećem kolu grupe "A" Eurobasketa.
Nakon utakmice u Rigi novinarima se obratio Filip Petrušev:
- Veoma potrebna, možda smo malo potcenili Portugaliju i očekivali smo tvrdu utakmicu sa puno kontakta u visokom ritmu. Bitno je da bez Bogdana pobedimojako dobru ekipu i da vidimo da će biti teško, ali da možemo da igramo sa svima i da vidimo da imamo kvalitet.
Koliko je teško bez Bogdana Bogdanovića?
- Mnogo je teško, znate koliko nam znači. Bilo je teško, imate sigurnost s njim i najduže je od svih. Nadamo se da će se što pre oporaviti.
Vidi se i dosta gruba igra.
- To je FIBA, navikli smo na to u poslednjih godinu, jaka košarka s puno kontakta i ko se prilagodi.
O Jokiću?
- Vodio nas je sve, kad vidimo njega da ovoliko radi, da mu je teško i da daje poena, šta sve radi za ekipu. Svi dobijamo motiv više.
Potom se osvrnuo i na taj meč sa Portugalijom.
- Njemu je žao što ga nisam ni udario. Izgledalo je loše, nisam imao priliku da se izvinim saigrčaima, repezentacija je iznad svih i svakoga, mahinalno sam uzvratio i potrudio sam se danas da energijom i igrom vratim poverenje saigračima - podvukao je Petrušev.
