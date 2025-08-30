Košarkaši Srbije imaju maksimalan učinak od 3-0 na Evropskom prvenstvu.
POZNAT TAČUN DATUM I SATNICA: Evo kada Srbija igra naredni meč na Eurobasketu!
Košarkaši Srbije savladali su Letoniju sa 84:80 u trećem kolu grupe "A" na Eurobasketu.
Prethodno, Srbija je savladala Estoniju i Portugal i sa učinkom 3-0, dva kola do kraja grupne faze, obezbedlila je plasman u narednu rundu takmičenja.
Nikola Jokić, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Srbiju sada čeka okršaj sa Češkom koja je fenjeraš u našoj grupi sa skorom od 0-3.
Taj meč "orlovi" igraju u ponedeljak, 1. septembra, sa početkom od 20.15.
Nakon Čeha, Srbiju čeka još i okršaj protiv Turske.
