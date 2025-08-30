Slušaj vest

Košarkaši Srbije savladali su Letoniju sa 84:80 u trećem kolu grupe "A" na Eurobasketu.

Prethodno, Srbija je savladala Estoniju i Portugal i sa učinkom 3-0, dva kola do kraja grupne faze, obezbedlila je plasman u narednu rundu takmičenja.

Nikola Jokić, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Srbiju sada čeka okršaj sa Češkom koja je fenjeraš u našoj grupi sa skorom od 0-3.

Taj meč "orlovi" igraju u ponedeljak, 1. septembra, sa početkom od 20.15.

Nakon Čeha, Srbiju čeka još i okršaj protiv Turske.

