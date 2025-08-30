Slušaj vest

Košarkaši Finske pobedili su Crnu Goru u Tampereu (85:65), u trećem kolu grupe B Eurobasketa.

Najzaslužniji za pobedu Finske standardno je bio Lauri Markanen sa 26 poena i 13 skokova. Jantunen je dodao 11, uz šest skokova, Makshuni 10 poena i šest skokova, Nkamua i Salin su, takođe, dodali po 10.

Kod Crne Gore, Slavković je ubacio 15, Drobnjak 14, Mihailović devet, a Vučević sedam, uz 12 skokova.

Finska naredni meč igra protiv Litvanije u ponedeljak, dok će istog dana Crna Gora odmeriti snage sa Švedskom.

