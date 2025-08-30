Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Poljske uspela je da upiše i još jednu pobedu na ovogodišnjem Eurobasketu.

Oni su nakon velike drame bili bolji od Izraela rezultatom 66:64.

Član Poljske Džordan Lojd, ubacio je 32 poena na premijeri i srušio Sloveniju sa Lukom Dončićem, a nastavio je da pleše i u susretu sa Izraelom.

Da bi mogao da bude pravi hit Evrobasketa, naturalizovani poljski reprezentativac dokazao je već u drugom nastupu, pošto je sa 27 poena vodio svoj tim do pobede 66:64, zaključno sa odlučujućim poenima na 13 sekundi do kraja.

Na kraju je Džordan Lojd meč završio sa 27 poena, Mateuš Ponitka je dodao 16. Kod Izraela je najbolji bio Deni Avdija sa 23 poena, dok su Tomer Ginat i Kadin Kerington postigli po 10.

