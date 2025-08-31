Slušaj vest

Kapiten reprezentacija Srbije, Bogdan Bogdanović, saopštio je saigračima da neće moći da im pomogne u pohodu na evropsko zlato.

Bogdan je na utakmici protiv Portugala osetio oštar bol u predelu zadnje lože, napustio je teren sa bolnom grimasom na licu u finišu poluvremena i više se nije vraćao u igru. Nažalost, ispostavilo se da je doživeo rupturu mišića i zbog toga neće igrati u nastavku takmičenja.

Momak koji je poslednjih 15 godina bio srce i duša nacionalnog tima, silno je želeo da donese srbiji zlato, ali sreća mu je nažalost okrenula leđa.

Čim je saznao da neće moći da igra, kao pravi kapiten Bogdan je sazvao sastanak. Okupio je ekipu i saopštio saigračima da u nastavku turnira neće moći da im pomogne.

Neće moći da im pomogne na terenu, ali im je jasno stavio do znanja da će srcem i dušom biti uz njih u nastavku takmčenja.

Kurir sport