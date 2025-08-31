Slušaj vest

Strašan udarac doživela je košarkaška reprezentacija Srbije na Eurobasketu.

Kapiten reprezentacije i jedan od lidera tima, Bogdan Bogdanović, neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

Selektor Svetislav Pešić do kraja turnira na raspolaganju će imati 11 igrača, jer FIBA čak ni u ovakvim situacijama ne dozvoljava zamenu.

Naime, nakon užasne vesti o povredi Bogdanovića mnogi su se pitali da li će slektor Pešić naknadno moći da pozove nekog igrača sa šireg spiska kako bi nadomestio izostanak kapitena, ali to nije moguće. Pravila FIBA su jasna - na prvenstvo je dozvoljeno povesti 12 igrača i tokom turnira promene u rosteru nisu moguće. Dakle, čak ni u slučaju povrede, selektori nemaju mogućnost da dovedu zamenu. To znači da će Srbija do kraja turnira imati 11 igrača u timu.

Iz godine u godinu sezone su sve napornije, igrači imaju nenormalan broj utakmica u svojim klubovima, dolaze iscrpljeni na reperzentativna okupljanja, pa su povrede sve učestalije, a FIBA i dalje ne menja svoja besmislena pravila. U ovakvim slučajevima zamena igrača mora biti dozvoljena, jer prosto nije normalno da u ovako napornom takmičarskom ritmu selekotr nema 12 igrača na raspolaganju.

