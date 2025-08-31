Slušaj vest

Naime, majka tim menadžera košarkaške reprezentacije Srbije Nebojše Ilića, Natalija, preminula je u 86. godini.

Tim povodom se oglasio KSS i kratkim saopštenjem obavestio javnost o tužnoj vesti.

- Košarkaški savez Srbije sa velikom žalošću primio je vest da je majka tim menadžera naše seniorske reprezentacije Nebojše Ilića, Natalija, umrla u 86. godini.

Svi reprezentativci, stručni štab, predsednik KSS i svi zaposleni u savezu, upućuju izraze najdubljeg saučešća Nebojši i porodici Ilić.

Nebojša Ilić otputovao je iz Rige u Beograd. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni - piše u objavi KSS.

Podsetimo, danas je odjkenula i vest da Srbija pohod na evropsko zlato nastavlja bez jednog od najvažnijih igrača, kapitena i lidera tima Bogdana Bogdanovića, koji je na utakmici protiv Portugala zadobio neugodnu povredu zadnje lože.