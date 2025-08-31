JOŠ JEDNA TUŽNA VEST ZA SRBIJU USRED EVROPSKOG PRVENSTVA! Preminula majka Nebojše Ilića, naš tim menadžer se vratio u Beograd!
Naime, majka tim menadžera košarkaške reprezentacije Srbije Nebojše Ilića, Natalija, preminula je u 86. godini.
Tim povodom se oglasio KSS i kratkim saopštenjem obavestio javnost o tužnoj vesti.
- Košarkaški savez Srbije sa velikom žalošću primio je vest da je majka tim menadžera naše seniorske reprezentacije Nebojše Ilića, Natalija, umrla u 86. godini.
Svi reprezentativci, stručni štab, predsednik KSS i svi zaposleni u savezu, upućuju izraze najdubljeg saučešća Nebojši i porodici Ilić.
Nebojša Ilić otputovao je iz Rige u Beograd. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni - piše u objavi KSS.
Podsetimo, danas je odjkenula i vest da Srbija pohod na evropsko zlato nastavlja bez jednog od najvažnijih igrača, kapitena i lidera tima Bogdana Bogdanovića, koji je na utakmici protiv Portugala zadobio neugodnu povredu zadnje lože.