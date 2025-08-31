Slušaj vest

Danas je odjkenula tužna vest koja je rastužila sve navijače u Srbiji.

Naime, Srbija pohod na evropsko zlato nastavlja bez jednog od najvažnijih igrača, kapitena i lidera tima Bogdana Bogdanovića, koji je na utakmici protiv Portugala zadobio neugodnu povredu zadnje lože.

Košarkaški savez Srbije potvrdio je da je Bogdan Bogdanović zbog povrede završio učešće na Eurobasketu.

Nakon toga, tim povodom se oglasila i FIBA, koja je našem košarkašu poželela brz oporavak.

- Želimo brz oporavak Bogiju, koji će zbog povrede zadnje lože propustiti ostatak Eurobasketa - stoji u objavi.

Kako se povredio Bogdan?

Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.

Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1

Bogdanović je tako na Evropskom prvenstvu odigrao samo utakmicu protiv Estonije na kojoj je zabeležio 11 poena uz sedam asistencija, kao i poluvreme protiv Portugala gde je upisao sedam koševa.

Biće teško u nastavku bez Bogdana, ali nema sumnje da će ovo biti i motiv više sa Jokića i ekipu da donesu radost sebi, navijačima, ali i svom kapitenu.