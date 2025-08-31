Slušaj vest

Celu Srbiju je pogodila vest da je Evropsko prvenstvo u košarci za našeg kapitena Bogdana Bogdanovića gotovo.

Svi smo se nadali da će Bogdan moći da nastavi takmičenje, međutim, povreda zadnje lože je učinila svoje, pa će Orlovi bez pomoći svog prvog kapitena morati da nastave svoj put ka evropskom zlatu.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Svi smo se nadali da će Bogdan moći da nastavi takmičenje, međutim, povreda zadnje lože je učinila svoje.

Sada se tim povodom oglasio KSS, koji je Bogdanu putem Instagrama poslao emotivnu poruku.

- Naš kapiten je uvek davao sve za Srbiju – srce, energiju, borbu i veru. Sada je red na nas da pokažemo isto – da igramo do poslednjeg daha, za njega i za našu zemlju.

Bogdane, tvoja snaga, hrabrost i vođstvo ostaju na terenu kroz svakog od nas - stoji u objavi KSS na Instagramu.

Kako se povredio Bogdan?

Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.

Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1

Bogdanović je tako na Evropskom prvenstvu odigrao samo utakmicu protiv Estonije na kojoj je zabeležio 11 poena uz sedam asistencija, kao i poluvreme protiv Portugala gde je upisao sedam koševa.

Biće teško u nastavku bez Bogdana, ali nema sumnje da će ovo biti i motiv više sa Jokića i ekipu da donesu radost sebi, navijačima, ali i svom kapitenu.