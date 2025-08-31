Slušaj vest

Košarkaši Grčke savladali su Gruziju u utakmici 3. kola grupe C Eurobasketa u Nikoziji rezultatom  94:53.

 Grčka je upisala i treću pobedu na Eurobasketu  pošto je posle trijumfa nad Kiprom i Italijom stigla i do neočekivano lake pobede protiv Gruzije te tako zadržala maksimalan učinak.

Najefikasniji akter susreta je bio Janis Adetokumbo, koji je meč završio sa 27 poena, osam, skokova i četiri asistencije za svega 25 minuta na parketu.. Pratio ga je Dino Mitoglu sa 17, dok je Tajler Dorsi jedini bio još dovcifren sa 14 poena.

Kod Gruzije je Sandro Mamukelašvili imao 14 poena, a Sanadze i Šermadini po 11 što nije bilo dovoljno.

Podsetimo na klupi Gruzije sedi srpski trener Aleksandar Džikić.

U sledećem kolu Grčka igra protiv Bosne i Hercegovine, dok će Gruzija imati okršaj sa domaćinom Kiprom.

